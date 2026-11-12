Футболист Гарри Кейн вышел в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги наций против Хорватии на стадионе «Уэмбли» в Англии и провел 126-й матч за национальную команду. Он единолично установил рекорд мужской сборной Англии по количеству матчей, превзойдя Питера Шилтона, сообщает The Guardian.

Рекорд по матчам

В прошлом месяце Кейн сравнялся с Шилтоном по количеству матчей за сборную Англии, проведя 125-ю игру. Нападающий дебютировал в национальной команде в марте 2015 года.

На момент рекордного матча 33-летний Кейн забил 91 гол за сборную. В конце сентября и начале октября он отметился шестью мячами в четырех играх. Вторым в списке лучших бомбардиров мужской сборной Англии является Уэйн Руни с 53 голами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие достижения

Кейн установил рекорд по матчам через две с половиной недели после завоевания «Золотого мяча». Награду он получил за сезон 2025–26, в котором забил 61 гол в 51 матче за «Баварию» и помог сборной Англии дойти до полуфинала чемпионата мира.

Семь футболисток сборной Англии провели больше матчей, чем Кейн. Список возглавляет Фара Уильямс, сыгравшая 172 матча. Кейн сказал, что стремится установить планку, которую его партнерам будет сложно превзойти: Деклан Райс имеет 80 матчей в 27 лет, а Джуд Беллингем — 60 в 23 года.

Читай нас в