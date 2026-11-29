В Шотландии «Хартс» дома обыграл «Селтик» со счётом 3:1 в матче шотландской Премьер-лиги на стадионе «Тайнкасл Парк». Поражение не позволило «Селтику» вернуться на первую строчку турнирной таблицы. Об этом сообщает Sky Sports.

Три гола после перерыва

«Селтик» вышел вперёд на 57-й минуте благодаря голу Камило Дурана, который стал для него 16-м в сезоне. Однако уже через две минуты Пьер Ландри Каборе сравнял счёт: после заблокированного удара Жорди Альтены мяч достался Сабаху Керьоте, который отдал передачу Каборе.

На 67-й минуте Джош Макпейк ассистировал Клаудиу Браге, который вывел «Хартс» вперёд. На 75-й минуте Макпейк забил третий мяч хозяев ударом примерно с 25 ярдов, который голкипер «Селтика» Сэм Джонстон не смог отразить.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

VAR и остановка игры

На 17-й минуте арбитр Ник Уолш после вмешательства VAR просмотрел эпизод с участием Люка Маккована и Альтены, но не назначил пенальти в пользу «Селтика».

Во втором тайме игру ненадолго остановили из-за сообщения о предполагаемом расистском жесте болельщика «Хартса» в адрес вингера «Селтика» Хенджуна Яна. «Хартс» заявил, что болельщик был идентифицирован и арестован.

После этого результата «Хартс» поднялся на третье место и сократил отставание от «Селтика» до восьми очков. «Селтик» отстаёт от сохранившего лидерство «Рейнджерс» на два очка.

Читай нас в