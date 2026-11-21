«Хартс» на выезде победил «Данди» со счетом 8:0 в матче шотландской Премьер-лиги на стадионе «Денс Парк» в Данди, Шотландия. Команда из Эдинбурга забила по четыре мяча в каждом тайме, а «Данди» с 56-й минуты играл в меньшинстве после удаления Оуэна Бевана.

Как сообщает Sky Sports, «Хартс» прервал серию из трех поражений подряд. Это крупнейшая победа клуба в высшем дивизионе Шотландии с 1957 года.

Четыре гола до перерыва

Счет на 23-й минуте открыл Сабах Керджота. Через две минуты Пьер Ландри Каборе удвоил преимущество гостей, а на 32-й минуте оформил дубль после передачи с левого фланга. Четвертый мяч на 40-й минуте «Данди» пропустил после рикошета от Райана Финнегана, которому записали автогол.

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До перерыва хозяева имели возможность сократить отставание: Вестли после штрафного удара Райли головой попал в перекладину.

Удаление и еще четыре гола

В начале второго тайма «Хартс» забил в пятый раз, однако гол Клаудиу Браги отменили после проверки VAR из-за игры рукой. Вскоре Беван получил прямую красную карточку за фол против Браги.

На 72-й минуте Брага все же отличился, а затем забили Сабри Гендуз, Керджота и Стюарт Финдли. Керджота, как и Каборе, завершил матч с двумя голами. Благодаря победе «Хартс» приблизился на одно очко к «Фалкирку», который занимает третье место.

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