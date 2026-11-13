Хассетт опроверг сообщения об уходе из Белого дома — CNBC

В США директор Национального экономического совета Кевин Хассетт в пятницу опроверг сообщения о том, что он якобы должен покинуть Белый дом в ближайшие недели. Его заявление касалось информации о возможном уходе из администрации президента США.

Опровержение Хассетта

В текстовом сообщении журналисту Имону Джейверсу Хассетт заявил, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что Хассетт возглавляет Национальный экономический совет США. Он ответил на сообщения о том, что его уход из Белого дома ожидается в ближайшие недели.

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Детали публикации

CNBC опубликовал информацию 13 ноября 2026 года как срочное сообщение. Материал вышел в 14:43 по восточному времени США.

Также в публикации приведена фотография Хассетта, сделанная 6 ноября во время его интервью в комнате для брифингов имени Джеймса С. Брейди в Белом доме в Вашингтоне. Источник не приводит других подробностей о сообщении, которое он опроверг.

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