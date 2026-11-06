Власти провинции Гаутенг в ЮАР готовят 80 дорожных инспекторов для работы по контролю за оборотом алкоголя. Программа должна усилить противодействие незаконной торговле спиртным, употреблению алкоголя несовершеннолетними, а также преступлениям и насилию, связанным с алкоголем. Как сообщает TimesLIVE, подготовка проходит в преддверии вечеринок после окончания учебного года и праздничного сезона.

Контроль за оборотом алкоголя

На этой неделе дорожные инспекторы проходят обучение, чтобы работать инспекторами по контролю за оборотом алкоголя при Совете по вопросам алкоголя Гаутенга. Власти рассчитывают, что это усилит способность провинции контролировать соблюдение законодательства в этой сфере.

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Глава департамента экономического развития Гаутенга Мотлатжо Мохолва заявил, что инициатива должна сочетать поддержку легального бизнеса и создание экономических возможностей с безопасностью потребителей и общин. Он также подчеркнул необходимость проверять, соблюдают ли заведения, продающие алкоголь, условия лицензирования и ведут ли деятельность ответственно.

Подготовка к праздничному сезону

Департамент общественной безопасности назвал программу началом кампании готовности Гаутенга к праздничному сезону. Ее цель — добиться, чтобы продавцы алкоголя действовали в рамках закона, а общины были защищены от рисков, связанных с несоблюдением правил и безответственной торговлей спиртным.

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