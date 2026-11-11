В Германии газовые проекты получили все 5,16 ГВт скорректированной мощности на первом аукционе мощности. Более половины этого объема составляют проекты на площадках действующих угольных электростанций. Как сообщает OilPrice, страна ищет надежные резервные источники электроэнергии на периоды, когда выработка ветровой и солнечной генерации недостаточна.

Скорректированная мощность учитывает ожидаемый вклад каждого проекта в надежность электроснабжения. Потребность в резервной генерации растет на фоне постепенного отказа от угля и расширения возобновляемой энергетики, в частности во время длительных периодов слабого ветра и низкой выработки солнечной энергии, известных в Германии как Dunkelflaute.

Преимущество для RWE и LEAG

Компании LEAG и RWE получили более 99% распределенной мощности. Успех LEAG на площадках ее действующих электростанций на буром угле демонстрирует преимущества повторного использования сетевых подключений и другой инфраструктуры. Доступ к уже обустроенной энергетической площадке может сократить инвестиционные расходы и сроки реализации проектов.

Выплаты за мощность вознаграждают операторов за готовность обеспечить резервное электроснабжение. В то же время результат аукциона показал, что установленные правила отбора оказались более благоприятными для газовой генерации, чем для аккумуляторных систем.

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Условия аукциона и цена контрактов

В первом раунде участники должны были обеспечивать не менее 80% установленной мощности в течение 10 часов подряд. Такое требование затруднило аккумуляторам экономическую конкуренцию, поэтому ни один проект накопления энергии не получил контракт.

При целевом объеме закупки 4,5 ГВт на аукцион подали заявки почти на 12 ГВт. Средневзвешенная цена отобранных предложений составила около 155 тыс. евро за мегаватт скорректированной мощности в год — на 36% ниже установленной предельной цены. В то же время она превысила показатели недавних европейских аукционов мощности.

Проекты должны быть готовы к использованию водорода, однако сама техническая готовность к смене топлива не гарантирует потребления водорода. Условия следующих аукционов, в частности требования к продолжительности работы и контрактные правила, могут создать больше возможностей для аккумуляторов и других технологий гибкости.

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