Нидерландский оператор газовых сетей Gasunie призвал страну создать стратегический резерв природного газа для усиления энергетической безопасности на фоне возможных международных перебоев с поставками. Об этом OilPrice сообщает со ссылкой на заявление компании.

Риски для поставок

В Gasunie отметили, что в настоящее время непосредственной угрозы дефицита газа нет. В то же время Нидерланды и Европа в целом остаются уязвимыми к внешним потрясениям на рынке. Спрос на газ для отопления вырос из-за раннего похолодания, охватившего значительную часть Европы.

Компания сообщила, что инфраструктура газоснабжения Северо-Западной Европы сейчас работает без существенных ограничений, а поставки в Нидерланды и другие европейские страны остаются стабильными. Однако текущая ситуация, по оценке оператора, не гарантирует такого же положения в течение оставшейся части зимы.

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Запасы перед зимой

Gasunie указывает, что холодная погода, рост мирового спроса на сжиженный природный газ и геополитические факторы могут быстро изменить баланс между спросом и предложением.

Еще в августе компания предупреждала, что Нидерланды не выполнят цель по заполнению газовых хранилищ перед зимой. Тогда Gasunie заявляла, что без дополнительных шагов страна недостаточно подготовлена к сценарию одной из самых суровых зим.

В сентябре правительство Нидерландов снизило целевой уровень заполнения газовых хранилищ со 115 ТВт·ч до 93 ТВт·ч после рекомендации Европейской комиссии заполнять нидерландские хранилища до более низкого уровня в преддверии зимы. Gasunie подчеркивала, что меньший объем запасов сам по себе не означает нехватки газа или угрозы безопасности поставок. В то же время Европа и Нидерланды вошли в зимний сезон с самыми низкими за более чем десятилетие запасами газа.

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