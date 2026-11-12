В Вашингтоне, США, министр обороны Пит Хегсет стремится расширить полномочия главного гражданского должностного лица Пентагона по вопросам специальных операций. Он хочет приравнять эту должность по статусу к руководителям военных ведомств, сообщает Breaking Defense.

В меморандуме от 2 ноября Хегсет предложил повысить помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности до нового уровня заместителя министра по стратегическим службам. В настоящее время эту должность занимает Деррик Андерсон. Для формального введения нового уровня необходимо одобрение Конгресса, поэтому команде по связям с законодателями поручили подготовить соответствующие предложения.

Участие в ключевых решениях

Одновременно Хегсет поручил отнести офис к категории Code 2 во внутренней системе старшинства Пентагона. Это должно предоставить должностному лицу по специальным операциям статус, сопоставимый со статусом руководителей военных ведомств, в частности в вопросе участия в совещаниях высшего уровня.

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Хегсет также поручил включать руководителя офиса в заседания Совета старших руководителей, Объединенного совета по надзору за требованиями, обзоры программного бюджета и другие форматы, в которых участвуют руководители военных ведомств. В течение 60 дней в офис должны быть переведены 75 гражданских сотрудников и 25 представителей Объединенного штаба.

Финансирование и бюджетные приоритеты

Министр поручил найти 45 млн долларов ежегодно в фондах эксплуатации и обслуживания для повседневной работы офиса. Меморандум также предусматривает отдельное отражение сил специальных операций в руководящих принципах оборонного планирования, в том числе с ориентиром на большие инвестиции в модернизацию, обновление основных платформ и поддержание готовности.

Бюджетным планировщикам приказано определить возможности для приоритетного финансирования в 2027 финансовом году и рассматривать запросы Командования специальных операций США о ресурсах и персонале на 2028–2032 финансовые годы как приоритетные. Эксперт Американского института предпринимательства Кори Шейк выразила сомнение в отношении инициативы, заявив, что изменение статуса и выделение средств должен санкционировать и профинансировать Конгресс.

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