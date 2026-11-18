Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Каракас, Венесуэла, объявил о новом соглашении о военном сотрудничестве между Соединёнными Штатами и Венесуэлой. Он выступил вместе с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Учения и обмен разведданными

Как сообщает Cyprus Mail, соглашение предусматривает совместные учения, обмен разведывательными данными и другие направления военного взаимодействия. Подробности договорённости стороны не раскрыли.

Родригес заявила, что соглашение должно помочь противодействовать общим угрозам и усилить подготовку венесуэльских вооружённых сил. Это первый визит Хегсета в Венесуэлу после январского рейда американского спецназа, во время которого, по данным издания, военные США отстранили от власти президента Николаса Мадуро.

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Нефтяной сектор

Издание также пишет, что Вашингтон усиливает влияние в венесуэльской нефтяной отрасли. В августе производитель North American Blue Energy Partners, или NABEP, получил долгосрочный доступ к 17 нефтяным месторождениям, содержащим примерно пятую часть нефтяных запасов страны. Это произошло в рамках партнёрства с правительством США.

Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур, контролирующий NABEP, заявил журналистам, что обсудил с Хегсетом ход нефтяного сотрудничества. По его словам, компания планирует к концу года добывать более 250 тысяч баррелей нефти в сутки после ввода в эксплуатацию десяти групп скважин. В середине октября она добывала 224 тысячи баррелей в сутки, по данным компании.

В тот же день Хегсет также должен был посетить Колумбию для передачи военного оборудования и обсуждения сотрудничества в сфере безопасности с Боготой. Министр обороны Колумбии заявил, что глава Пентагона должен был передать самолёт Hercules C-130 и обсудить поддержку США в борьбе с наркоторговлей и незаконными вооружёнными группировками.

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