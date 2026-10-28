Министр обороны США Пит Хегсет на Себу, Филиппины, объявил об увеличении финансирования военного сотрудничества со страной и договорился с министром обороны Гильберто Теодоро-младшим усилить взаимодействие между вооружёнными силами двух государств. Как сообщает South China Morning Post, переговоры состоялись на полях встречи министров обороны АСЕАН и партнёров в формате ADMM-Plus.

Координация США и Филиппин

По данным Пентагона, дополнительное финансирование предназначено для усиления совместимости американских и филиппинских сил вдоль так называемой первой островной цепи. Стороны также договорились запустить инициативу по модернизации союзнических систем командования и управления. Её заявленная цель — улучшить двустороннюю координацию в реальном времени и укрепить устойчивость альянса.

В то же время Пентагон не раскрыл сумму дополнительного финансирования, не уточнил, на какие именно системы или процедуры оно будет направлено, а также не назвал график реализации инициативы.

Первой островной цепью в США называют полосу островов от Японии через Тайвань до Филиппин и Южно-Китайского моря. Американская стратегия предусматривает размещение сил в этом районе, чтобы помешать Китаю достигать военных целей в случае конфликта или сделать это для него неприемлемо дорогостоящим.

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Переговоры с Японией

Отдельно Хегсет провёл переговоры с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Они договорились ускорить меры для более гибкого использования военных объектов и провести учения с отработкой действий с рассредоточенных позиций.

По данным Пентагона, стороны также обсудили усиление сдерживания посредством расширения двустороннего доступа, присутствия и реалистичных учений в Японии, в том числе учений с боевой стрельбой. В то же время американское оборонное ведомство не уточнило, каких именно объектов или нового доступа касаются договорённости и когда планируется их реализовать.

Япония и Филиппины вместе с США и Австралией входят в оборонно-безопасностный формат Squad. Во время американских военных учений в этих странах в последнее время развёртывали ракетную систему Typhon и высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars.

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