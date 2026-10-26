Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе посетит Филиппины, где примет участие во встрече министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу и проведет двусторонние и многосторонние переговоры. О поездке объявил Пентагон, сообщает South China Morning Post.

Переговоры в Себу

Встреча министров обороны АСЕАН и восьми партнеров по диалогу состоится в Себу. В Пентагоне заявили, что участие Хегсета должно подтвердить приверженность США миру через силу в Тихоокеанском регионе.

Американское оборонное ведомство также сообщило, что переговоры должны быть направлены на усиление сдерживания, развитие ключевых союзов и партнерств, а также расширение распределения ответственности между странами региона.

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Региональный контекст

Визит состоится на фоне усилий Вашингтона укрепить связи в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе перед ожидаемой встречей президентов США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Ожидается, что Трамп прибудет в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В следующем месяце Филиппины примут в Маниле ежегодный саммит АСЕАН. Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что на полях мероприятий могут состояться встречи неформальной группы Squad с участием США, Филиппин, Австралии и Японии. Вашингтон также подтвердил проведение встречи Quad с участием США, Австралии, Индии и Японии.

Поездка Хегсета проходит на фоне напряженности между Манилой и Пекином из-за конкурирующих претензий в Южно-Китайском море. Спор сопровождался серией столкновений филиппинских и китайских судов вблизи спорных объектов.

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