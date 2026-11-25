Ген лишайникообразующего гриба Endocarpon pusillum повысил засухоустойчивость, биомассу и урожайность пшеницы, кукурузы и риса в полевых условиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Ген из засухоустойчивого гриба

Учёные изучали ген EpTFIIAγ, который кодирует белок, связанный с регуляцией транскрипции. В условиях обезвоживания этот ген активнее экспрессировался в грибе. Сначала его действие проверили на дрожжах и растении Arabidopsis thaliana, а затем экспрессировали в культурных растениях.

У пяти сортов пшеницы трансгенные линии после примерно 25 дней засухи лучше выживали после возобновления полива, чем контрольные растения. В полевых опытах при полном орошении и ограниченном доступе к воде трансгенная пшеница также демонстрировала более высокие показатели фотосинтетической активности и урожайности.

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Более эффективное использование воды

При нехватке воды генетически модифицированная пшеница имела более низкую устьичную проводимость и меньшую интенсивность транспирации, одновременно более эффективно используя воду для фотосинтеза. Растения медленнее старели, а их корни были длиннее и имели большую биомассу, чем у контрольных образцов.

Авторы исследования связывают эти результаты с влиянием EpTFIIAγ на несколько групп генов. Белок связывается с участками ДНК, содержащими TATA-боксы, и взаимодействует с активаторами транскрипции самой пшеницы. По выводу учёных, это может усиливать сети генов, связанные со стрессовым ответом, развитием растения, фотосинтезом и формированием зерна.

Исследователи также сообщили, что трансгенные линии пшеницы продемонстрировали повышенную устойчивость к жаре, полеганию и полосатой ржавчине. Грибные компоненты лишайников авторы рассматривают как потенциальный источник генов для улучшения сельскохозяйственных культур.

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