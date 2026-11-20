Гендиректор банка JP Morgan Джейми Даймон заявил в Лондоне, что банк будет искать способы нивелировать дополнительные расходы из-за запланированного повышения банковского сбора в Великобритании. Он назвал это решение несправедливым, сообщает The Guardian.

Повышение сбора

Банковский сбор с балансов банков в Великобритании должен вырасти с 3% до 6% в январе. Мера вводится временно — на 15 месяцев. Во время мероприятия в Лондоне Даймон сказал, что стремится компенсировать увеличение расходов, чтобы правительства понимали последствия таких решений.

Как именно JP Morgan будет нивелировать дополнительные расходы, пока неизвестно. В Великобритании у банка около 23 тысяч сотрудников. По данным Financial Times, из-за повышения сбора американский банк ожидает заплатить примерно на 120 млн фунтов стерлингов больше налогов.

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Планы банка в Великобритании

Даймон ранее неоднократно призывал лейбористское правительство не повышать налоги для банков. В мае он предполагал, что JP Morgan может отказаться от планов построить новую штаб-квартиру стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов в лондонском районе Канари-Уорф.

После объявления налоговой политики канцлером Джоном Хили в октябре источник, осведомленный о ситуации, сообщил The Guardian, что планы относительно здания площадью 279 тысяч квадратных метров остаются в силе. Тогда банк заявил, что выделение финансового сектора не имеет принципиального обоснования с учетом глобальной конкуренции.

Банки в Великобритании платят корпоративный налог по ставке 28%, тогда как стандартная ставка составляет 25%. Отдельно с их британских балансов взимается банковский сбор, ставку которого временно повысят.

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