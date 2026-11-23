В Великобритании генеральный директор аутсорсинговой компании Capita Адольфо Эрнандес ушел в отставку с немедленным вступлением в силу на фоне проблем с администрированием пенсионной схемы для государственных служащих. Его сменит финансовый директор компании Пабло Андрес. В понедельник акции Capita упали на 67% — до 80 пенсов, самого низкого уровня с октября 1991 года, сообщает The Guardian.

Снижение прогнозов и привлечение капитала

Компания заявила, что ее скорректированная операционная прибыль в 2027 году, как ожидается, будет на 85–95 млн фунтов стерлингов ниже, чем прогнозировалось ранее. В Capita объяснили это дополнительными расходами, связанными с контрактом на администрирование пенсионной схемы государственных служащих Великобритании, а также краткосрочными трудностями с контрактами.

Capita также планирует привлечь 190 млн фунтов стерлингов в первой половине следующего года, чтобы снизить долговую нагрузку и обеспечить бизнесу более стабильную финансовую основу. По данным компании, это решение поддержал ее крупнейший акционер — активистский инвестор Oasis Management Company.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержки выплат пенсионерам

Проблемы возникли из-за задержек в администрировании пенсионной схемы, охватывающей 1,7 млн участников. Тысячи государственных служащих ожидали пенсионных выплат и расчетов, связанных с выходом на пенсию. Некоторые пенсионеры сообщали, что были вынуждены занимать деньги у родственников на питание и отопление, а другие участники схемы заявляли о невозможности оплачивать жилье и вынужденном обращении в продовольственные банки.

Контракт Capita на администрирование схемы был заключен с предыдущим консервативным правительством в 2023 году и вступил в силу в декабре 2025 года. В июле британская правительственная канцелярия Cabinet Office сообщила, что рассчитывает вернуть администрирование схемы под государственный контроль из-за неприемлемого уровня сервиса.

Эрнандес признал недостатки в работе с участниками схемы, отметив, что компания не предоставила им услуг, которых они заслуживают. Депутаты британского парламента связывали проблемы с операционными сбоями, перегрузкой команд, слабыми технологиями и ошибочными пенсионными расчетами.

Читай нас в