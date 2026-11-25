Гендиректор индийской компании электронной коммерции Flipkart Калян Кришнамурти покинет должность 4 декабря после более чем 11 лет работы в компании. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя Walmart, которой принадлежит контрольный пакет акций Flipkart.

Временное руководство

Flipkart планирует объявить преемника Кришнамурти в ближайшие недели. До назначения нового гендиректора компанией будут руководить директор по продуктам и технологиям Баладжи Тиагараджан вместе с советом директоров.

Тиагараджан присоединился к Flipkart в сентябре прошлого года. До этого он основал стартап Kasu.ai в районе залива Сан-Франциско, который разрабатывал ИИ-ассистентов для корпоративных финансов, а также занимал руководящие инженерные должности в Google и Uber.

Работа во время смены владельца

Кришнамурти пришел в Flipkart в 2015 году из Tiger Global — одного из ранних инвесторов компании — и возглавил ее в 2017 году. Он остался на должности после того, как Walmart в 2018 году приобрела контрольный пакет акций Flipkart за 16 млрд долларов.

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По данным Flipkart, за время его руководства бизнес компании вырос более чем в пять раз. У платформы более 500 млн зарегистрированных пользователей и свыше 1,4 млн продавцов, включая продавцов бюджетной платформы Shopsy. Ее маркетплейс предлагает более 150 млн товаров в более чем 80 категориях.

Неопределенность относительно IPO

Отставка происходит на фоне неопределенности относительно первичного публичного размещения акций Flipkart. В марте компания перенесла штаб-квартиру из Сингапура в Индию в рамках подготовки к выходу на биржу. В мае, по сообщениям, Walmart посоветовала Flipkart отложить IPO и сосредоточиться прежде всего на достижении прибыльности.

В последнее время Flipkart также расширялась в сфере быстрой доставки через сервис Flipkart Minutes и запустила доставку еды Eat-in by Minutes.

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