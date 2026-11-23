В США генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг должен дать показания в Банковском комитете Сената 3 декабря. Слушания будут называться «Защита преимущества Америки в сфере искусственного интеллекта: надзор за экспортным контролем» и будут посвящены экспортному контролю.

Слушания по экспортному контролю

Как сообщает CoinDesk, дату слушаний объявили через несколько часов после возвращения Хуанга на должность руководителя Nvidia. По данным издания, расследования в Конгрессе касаются, в частности, возможной роли компании в предоставлении Китаю доступа к самым передовым американским чипам.

Ранее Хуанг согласился дать закрытые показания комитетам Палаты представителей по иностранным делам, по Коммунистической партии Китая и по вопросам разведки. Председатели этих комитетов заявили, что общественности США нужны ответы относительно соблюдения Nvidia экспортных ограничений, а также роли предполагаемого агента китайской разведки в скандале.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления Трампа и Уоррен

По данным CoinDesk, Хуанг признал внебрачную связь с бизнес-руководителем, которого, как сообщается, связывают с китайской разведкой. Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что глава Nvidia «не сделал ничего плохого», и приписал себе заслугу в его возвращении на должность.

Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала возвращение Хуанга к руководству компанией. Она заявила, что Хуанг, руководители Nvidia и совет директоров компании всё ещё должны ответить Конгрессу относительно соблюдения экспортного контроля США.

CoinDesk также отмечает, что остаётся неясным, прекратят ли федеральные органы проверки возможного экспорта передовых чипов ненадлежащим получателям и сообщений о проверках бухгалтерского учёта Nvidia. Компания со штаб-квартирой в Калифорнии также получила следственную повестку от властей штата.

Читай нас в