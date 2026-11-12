Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покидает пост — Channel NewsAsia

В США генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покидает пост, а финансовый директор Колетт Кресс временно возглавит компанию до назначения постоянного преемника. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление компании от 12 ноября.

Временная руководительница компании

Хуанг, являющийся сооснователем Nvidia, не останется в совете директоров. По данным издания, он является четвертым по величине акционером компании и владеет примерно 3,61% ее акций.

Nvidia оценивают в 4 трлн долларов США. Компания стала одним из ключевых участников бума искусственного интеллекта благодаря своим чипам, способным одновременно выполнять значительное количество вычислений.

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Возможные последствия отставки

Как отмечает Channel NewsAsia, отставка Хуанга создает неопределенность для производителя чипов и более широкой экосистемы ИИ, в развитие которой он направлял средства Nvidia через сотрудничество с облачными провайдерами, поставщиками и крупными лабораториями.

Издание также указывает, что настроения инвесторов в отношении акций ИИ-компаний уже были нестабильными из-за больших расходов и роста долгов технологических корпораций. Смена руководства Nvidia может повлиять и на дискуссии об экспортных ограничениях США на чипы для Китая, поскольку Хуанг поддерживал сохранение доступа компании к китайскому рынку.

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