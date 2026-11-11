Гендиректор Rivian Ри Джей Скериндж заявил, что компания начала тратить значительно больше времени на планирование закупок чипов памяти из-за резкого роста спроса со стороны сектора искусственного интеллекта. Как сообщает InsideEVs, компоненты, которые еще три года назад считались обычным товаром, теперь стали дороже и сложнее в поставках.

Дефицит памяти для автомобилей

По словам Скеринджа, Rivian оптимизирует использование памяти на уровне печатных плат и пересматривает подходы к ее закупке. Особенно ощутим дефицит DRAM — динамической памяти с произвольным доступом. Производители таких чипов направляют производственные мощности на более выгодные контракты с компаниями, работающими в сфере ИИ, создавая ограничения для других отраслей, в частности автомобильной.

Рост цен на память отмечали и другие производители. Китайская Li Auto ранее сообщала о дефиците и ценовой нестабильности компонентов DRAM и NAND flash, необходимых для систем цифрового кокпита и автоматизированного вождения. General Motors и Ford также заявляли о более высокой стоимости памяти и заключили долгосрочные соглашения с Micron.

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Проблемы с платами и конденсаторами

Руководитель направления аппаратного обеспечения Rivian Видья Раджагопалан отметила, что бум дата-центров также усложнил поиск e-glass — материала, используемого в производстве печатных плат. Среди компонентов, за которыми компании приходится следить более тщательно, она назвала многослойные керамические конденсаторы MLCC.

Rivian ищет способы компенсировать рост стоимости чипов памяти и других массовых компонентов, чтобы сохранить заявленную базовую цену электромобиля R2 на уровне 45 тысяч долларов. Компания также разрабатывает собственный процессор RAP1, который, согласно ее планам, должен появиться в автомобилях R2 для покупателей в следующем году вместе с новым лидаром для функций автоматизированного вождения.

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