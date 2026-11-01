В Австралии внутренние документы музея Powerhouse показали, что отстраненная генеральный директор Лиза Хавила с 2019 года подала 14 деклараций о предполагаемых конфликтах интересов или обстоятельствах, которые могли привести к такому конфликту. В каждом случае предлагались меры по урегулированию реального или предполагаемого конфликта, сообщает ABC News Australia.

Контракты и декларации

Среди задекларированных связей — привлечение трех бывших коллег Хавилы в качестве консультантов Powerhouse, а также предыдущее сотрудничество с Felix Media, Articulate PR и Original Spin. До назначения главой Powerhouse в 2018 году Хавила была директором сиднейской площадки искусств и концертных мероприятий Carriageworks.

Felix Media получила контракт на 2,5 млн австралийских долларов до вычета скидок на создание документального фильма о запуске Powerhouse Parramatta. Компания была выбрана из трех претендентов. Отдельно в ноябре 2025 года в документах был зафиксирован предполагаемый конфликт интересов в отношении маркетингового контракта на 1,9 млн австралийских долларов с Ki Community, основанной бывшим членом попечительского совета Powerhouse Марком Хасселлом.

Документы определяли риск как возможное восприятие общественностью или заинтересованными сторонами преференциального отношения либо информационного преимущества. В то же время все участники тендера имели равный доступ к информации об объеме работ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование продолжается

Хавилу отстранили в августе на фоне расследования практик управления и закупок в Powerhouse. Ее представитель заявил, что в отношении генерального директора не было сделано никаких выводов, она отрицает какие-либо нарушения, а декларации подавались ради прозрачности и не принесли ей личной выгоды.

В марте 2025 года министр искусств Нового Южного Уэльса Джон Грэм поручил провести оценку управления Powerhouse. Тогда же в Независимую комиссию против коррупции было направлено обращение по поводу нераскрытых утверждений. В декабре 2025 года дело передали для формального расследования возможных нарушений. По словам Грэма, проверка утверждений, касающихся закупок и практик управления, продолжается, поэтому комментировать ее детали неуместно.

Новый музей Powerhouse Parramatta в Сиднее является частью проекта стоимостью 915 млн австралийских долларов и должен открыться 7 ноября.

Читай нас в