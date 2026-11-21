В России руководительница крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Ким покинула пост через несколько дней после внесения ее Европейским Союзом в санкционный список. Об этом со ссылкой на сообщения российских СМИ пишет The Moscow Times.

Новый руководитель компании

Новым генеральным директором Wildberries назначили Алексея Куликова. Российские агентства ТАСС и РИА Новости сообщили об этом со ссылкой на реестр корпоративных данных. Wildberries оперативно не прокомментировала кадровое изменение.

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Санкции Евросоюза

16 ноября ЕС ввел против Ким замораживание активов, а также запреты на поездки и проведение операций. В Евросоюзе заявили, что внесли ее в санкционный список, поскольку Wildberries является одним из крупнейших налогоплательщиков в России и действует как сеть снабжения для российских военных, способствуя продаже товаров военного и двойного назначения.

Компания и Кремль государства-агрессора России отрицают, что Wildberries поставляет товары российской армии. В Wildberries заявили, что санкции против Ким не повлияют на работу компании, поскольку у нее нет активов в ЕС и она не ведет там бизнес. Также в компании сообщили, что Wildberries и другие компании группы продолжат работать в обычном режиме.

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