В Китае производство электроэнергии из ископаемого топлива, в котором преобладает уголь, в октябре сократилось на 7,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это стало четвёртым подряд месяцем годового снижения такой генерации, сообщает OilPrice со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.

Рост солнечной и ветровой генерации

Производство электроэнергии солнечными станциями в октябре выросло на 31% в годовом исчислении. Генерация ветровых электростанций увеличилась на 34%, в том числе благодаря более сильному ветру. Издание отмечает, что рост выработки из возобновляемых источников всё больше вытесняет уголь и газ из энергетического баланса страны.

По оценкам Bloomberg, из-за более низких показателей генерации на ископаемом топливе в период с июля по октябрь её объём за десять месяцев года уменьшился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Доля угля опустилась ниже 50%

В первой половине 2026 года доля угля в производстве электроэнергии Китая впервые опустилась ниже 50%. Она составила в среднем 49,7%, свидетельствуют опубликованные в июле официальные данные.

В то же время летом солнечная энергетика стала крупнейшим источником установленной электрогенерирующей мощности в Китае, опередив угольную. OilPrice отмечает, что зимний рост спроса на электроэнергию при снижении температуры всё ещё может повысить производство на ископаемом топливе до конца года.

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