Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет 6 ноября обратился в Верховный федеральный суд с просьбой приостановить все судебные дела о законности запрета онлайн-ставок. Он хочет, чтобы конституционность ограничений сначала рассмотрел высший суд страны, а суды низших инстанций не выносили разных решений, сообщает The Rio Times.

Запрос в Верховный суд

Гонет подал ходатайство судье Луису Фуксу, который ведет основные дела, связанные со ставками. Генпрокурор просит приостановить во всех судах иски о законности временной меры, пока Верховный федеральный суд не вынесет решение по конституционному вопросу.

По оценке прокуратуры, увеличение количества дел и противоречивые судебные решения создают правовую неопределенность и приводят к неравному применению правил к компаниям. Против временной меры поданы четыре прямых иска о неконституционности — № 8024, 8027, 8028 и 8035. Их инициировали представители игорной и лотерейной индустрии.

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Что предусматривает временная мера

Временная мера, изданная 25 сентября, является президентским актом, имеющим силу закона. Она приостановила действие всех лицензий и запретила ставки с фиксированными коэффициентами. Мера утратит силу, если Конгресс не преобразует ее в закон в течение 60 дней; этот срок можно один раз продлить еще на 60 дней без учета парламентских каникул.

Суды уже выносили разные решения. Федеральный судья в Сан-Паулу разрешил оператору Stake продолжить работу, но 9 октября председатель апелляционного суда TRF3 приостановил это решение по просьбе правительства. В то же время 3 ноября судья TRF3 Адриана Пиледжи восстановила лицензию CDA Gaming, которая управляет брендами Casa de Apostas, Betsul и Jogo Online. Компания заявила, что заплатила 30 млн реалов за лицензию.

Следующие шаги

Луис Фукс может удовлетворить ходатайство, отклонить его или передать вопрос на рассмотрение полного состава суда. Дата слушания или голосования по обращению пока не объявлялась. Приостановление исков оставило бы временную меру в силе, но остановило бы новые решения нижестоящих судов по лицензиям и возможным компенсациям.

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