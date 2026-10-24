В Бразилии генеральный прокурор Паулу Гонет обратился в Верховный федеральный суд с просьбой приостановить часть решения Высшего избирательного суда о перевозке коренных избирателей к избирательным участкам. Обращение подали 24 октября, за день до второго тура президентских выборов, сообщает The Rio Times.

Требования к перевозкам

Глава Высшего избирательного суда Кассио Нунес Маркес принял решение вечером 23 октября. Оно предусматривает, что федеральные органы власти должны заранее получать отдельное разрешение избирательного судьи на каждую операцию по перевозке избирателей.

В заявке необходимо указывать транспортное средство или лодку, водителя, маршрут, остановки и время поездки. Решение не предусмотрело автоматического согласования транспорта трех федеральных структур: агентства по делам коренных народов Funai, Секретариата здравоохранения коренных народов Sesai и Министерства коренных народов.

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Аргументы прокуратуры

Гонет заявил, что решение приняли слишком поздно, чтобы успеть согласовать каждую перевозку до голосования. По его словам, некоторые речные маршруты необходимо начинать уже в субботу, поскольку общины в отдаленных районах могут добираться до избирательных участков на лодках в течение нескольких часов.

Генпрокурор просит восстановить применение предыдущих решений федерального суда штата Пара и плана перевозок, подготовленного федеральным правительством. В нем участвуют Funai, Министерство коренных народов и силы безопасности. По мнению Гонета, контроль должен гарантировать нейтральность голосования, не лишая людей возможности добраться до избирательных участков.

Второй тур выборов состоится 25 октября с участием президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и сенатора Флавиу Болсонару. На момент публикации Верховный федеральный суд еще не принял решения по обращению прокуратуры.

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