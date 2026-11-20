Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта выдал компании Nvidia следственную повестку в рамках расследования возможного попадания её передовых полупроводниковых чипов в Китай вопреки экспортным ограничениям США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на офис генпрокурора.

Проверка поставок чипов

Офис Бонты проверяет, могли ли действия Nvidia или её бывшего генерального директора Дженсена Хуанга привести к тому, что Китай получил передовые чипы или конфиденциальную информацию.

Следствие также выясняет, не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение относительно этих рисков с нарушением закона. Бонта заявил, что действия компании и её бывшего руководителя вызывают серьёзные опасения, в частности из-за возможного введения инвесторов в заблуждение. Он подчеркнул, что законодательство Калифорнии о корпоративных ценных бумагах запрещает компаниям вводить инвесторов в заблуждение.

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Отставка Дженсена Хуанга

По данным CNBC, проверка проходит через неделю после отставки Хуанга с должности генерального директора Nvidia. Отставке предшествовали обвинения в романе с человеком, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая; этот человек работал в сингапурской компании Megaspeed.

Megaspeed, по данным CNBC, также проверяют из-за возможного перенаправления в Китай чипов Nvidia, на которые распространяются экспортные ограничения.

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