Генеральный секретарь британской партии Reform UK Том Уотерхаус ушёл в отставку. Как сообщает The Guardian, лидер партии уже назначил временного генерального секретаря. Уход Уотерхауса происходит на фоне сохраняющихся вопросов к проверке кандидатов и внутренней организации Reform UK.

Обвинения Джорджу Мэдгвику

Уотерхаус ушёл в отставку после того, как лидеру Reform UK в совете графства Хэмпшир Джорджу Мэдгвику предъявили 12 обвинений в изнасиловании и одно обвинение в распространении непристойных изображений ребёнка. Мэдгвик отрицает какие-либо неправомерные действия.

Лидер Reform UK Найджел Фараж ранее заявлял, что был недоволен тем, что Мэдгвик после ареста в январе в связи с несколькими предполагаемыми сексуальными преступлениями почти 10 месяцев оставался на должности. Проверкой кандидатов теперь руководит заместитель председателя Reform UK и бывший лидер Ukip Пол Наттолл.

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Работа в партии

Уотерхаус присоединился к Reform UK в августе предыдущего года. Ранее он работал в сфере связей с общественностью, в вестминстерских аналитических центрах и в Crown Estate. В партии он был вовлечён в масштабную кампанию по набору сотрудников, финансируемую состоятельными донорами, а также в отбор кандидатов на предстоящие всеобщие выборы.

Он также участвовал во внутреннем расследовании в отношении двух высокопоставленных представителей Reform UK — Джеймса Орра и Дэна Джукса — вместе с юридическим секретарём партии Адамом Ричардсоном. Внутреннее расследование пришло к выводу, что Орр и Джукс не нарушали законы, запрещающие иностранные пожертвования, однако полиция продолжает расследовать это дело.

Председатель Лейбористской партии Бриджит Филлипсон заявила, что Уотерхаус стал очередным человеком, на которого возложили вину за проблемы Reform UK, тогда как Фараж, по её мнению, избежал ответственности. В прошлом месяце Фараж объяснил низкую явку и полупустой зал на презентации экономической политики партии в Лондоне «некомпетентностью персонала».

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