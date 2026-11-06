Генеральный секретарь Мекканского оборонного альянса, генерал-лейтенант в отставке Науман Махмуд, в ближайшее время должен приступить к исполнению обязанностей в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.

Первый генсек альянса

Наумана Махмуда назначили первым генеральным секретарем объединения 23 сентября. В Мекканский оборонный альянс входят Пакистан, Саудовская Аравия и Турция.

Мекканское соглашение о совместной обороне подписали 7 августа. Оно предусматривает, что вооруженное нападение на одного из трех участников может рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Саджад Хайдер Хан также заявил, что государства-участники совместно будут решать вопрос о созыве заседания альянса.

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Во время брифинга Хан заявил, что Пакистан продолжит содействовать диалогу в конфликте между Ираном и США. По его словам, Исламабад усадил обе стороны за один стол, хотя они не поддерживали контактов десятилетиями, и поддерживает урегулирование путем диалога и дипломатии.

Представитель сослался на Исламабадский меморандум о взаимопонимании, подписанный сторонами 18 июня, как на доказательство дипломатических усилий Пакистана. Он добавил, что Катар и другие страны также участвуют в посреднических усилиях.

Хан назвал Израиль «спойлером» в войне США и Ирана. По его оценке, израильская экспансионистская политика является одной из главных причин нынешнего регионального кризиса, а ее последствия также сказываются на Палестине, Сирии и Ливане.

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