В Берлине, Германия, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оборонные обязательства Альянса распространяются и на космос. Он отвечал на вопросы о сообщениях немецких СМИ относительно возможного запуска Россией, государством-агрессором, спутника с ядерным зарядом.

Рютте заверил, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории и обеспечивать безопасность в космическом измерении. Заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Оценка угроз для Альянса

По словам генсека, НАТО постоянно оценивает свой потенциал сдерживания и обороны. Такие оценки охватывают весь Альянс, в том числе Европу, США и Канаду. Рютте также упомянул совместные усилия союзников по противодействию влиянию России и Китая в Арктике.

О заявлении Рютте и данных немецких СМИ сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщения о возможном запуске

Немецкие СМИ со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщили, что разведслужба BND и ее западные партнеры предупредили о возможном запуске до конца года спутника, обозначенного как Sputnik-S. По этим данным, аппарат уже построен и находится в районе Москвы, а разведывательные оценки, распространенные в начале ноября, предполагали возможность запуска в течение 60 дней.

Как сообщают СМИ, Бундесвер в последние недели информировал высокопоставленных чиновников, в том числе министра обороны Бориса Писториуса, а немецкие военные считают запуск в декабре возможным. Согласно оценке в материале, ядерная детонация на низкой околоземной орбите могла бы за несколько месяцев вывести из строя все спутники в этой зоне и нарушить работу навигации, телекоммуникаций и метеорологического прогнозирования.

Посольство России в Берлине заявило местным СМИ, что не располагает информацией о таких планах, и назвало обвинения относительно космической деятельности РФ безосновательными. В диппредставительстве также утверждают, что российские космические операции соответствуют международным обязательствам и имеют исключительно мирный характер.

Читай нас в