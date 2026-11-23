Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Германия, заявил об усилении враждебной активности против государств Альянса. Речь, в частности, идет о диверсиях на железной дороге, атаках на грузовые суда в море и непрерывных кибератаках, сообщает Anadolu Agency.

Инциденты в Польше и Черном море

По словам Рютте, страны-союзники все чаще сталкиваются с саботажем, кибератаками, вторжениями в воздушное пространство и нарушениями морского пространства. Среди возможных проявлений таких угроз он назвал поджог предприятия, использование дронов для нарушения работы аэропорта, диверсии на железной дороге и атаки на грузовые суда.

Генсек НАТО также упомянул об опасном инциденте в Польше, произошедшем в пятницу, а также о нескольких серьезных событиях в Черном море за последние недели. По его словам, Альянс работает с Румынией, Болгарией и Турцией для реагирования на эти угрозы.

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Призыв к инвестициям в оборону

Рютте подчеркнул, что угрозы не исчезнут в ближайшее время, поскольку государства Альянса связаны общей инфраструктурой, в частности трубопроводами, кабелями, энергосетями и экономиками. Он призвал союзников наращивать оборонные расходы и инвестиции, отметив, что несколько членов НАТО, как ожидается, достигнут или превысят в этом году целевой показатель оборонных расходов в 5%.

Кроме того, генсек призвал увеличить промышленное производство систем противовоздушной обороны, дронов, средств противодействия беспилотникам и дальнобойных высокоточных средств поражения. По словам Рютте, в следующем году Альянс будет иметь возможность производить около 4 млн артиллерийских снарядов ежегодно — почти вдвое больше, чем в 2025 году.

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