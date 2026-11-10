Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, призвал Турцию и Австралию как соорганизаторов переговоров перейти от обсуждения отказа от ископаемого топлива к организации, финансированию и реализации этого перехода. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гутерреша, участники конференции должны согласовать четкие дальнейшие шаги для продвижения дорожной карты перехода от ископаемого топлива, которую Бразилия представила делегатам COP31. Турция и Австралия, совместно принимающие переговоры, являются значительными экспортерами ископаемого топлива.

Дорожная карта Бразилии

Бразилия объявила о подготовке дорожной карты после завершения COP30. Накануне ее презентации страна заявляла, что отказ от ископаемого топлива может способствовать экономическому развитию и помочь людям преодолеть бедность.

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Бывший госсекретарь США и климатический посланник Джон Керри поддержал инициативу, подчеркнув, что одних заявлений недостаточно без практических действий по сокращению выбросов. Впервые необходимость перехода от ископаемого топлива упомянули в итоговом решении климатического саммита COP28 в Дубае в 2023 году. Для этого потребовалось 28 ежегодных климатических конференций ООН.

Справедливый переход

Более 700 организаций из 88 стран, в том числе профсоюзы и объединения людей с инвалидностью, призвали дипломатов создать на COP31 механизм для выполнения обещаний справедливого перехода к чистой экономике. Предлагаемый механизм Белен—Анталья планируется направить на поддержку прав человека, гендерного равенства, качественных рабочих мест и прав коренных народов.

Координатор Азиатского народного движения по вопросам долга и развития Лиди Насипл заявила, что правительства стран глобального Севера на предсаммитовых переговорах пытались ограничить возможности такого механизма и отложить начало его работы.

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