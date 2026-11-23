Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите по безопасности искусственного интеллекта в Бриджтауне на Барбадосе призвал государства-члены начать обсуждение многосторонней рамки управления рисками ИИ. Он заявил, что эта технология вызывает крупнейшее в истории человечества перераспределение власти. Об этом сообщает UN News.

Общие правила для ИИ

По словам Гутерриша, защита от рисков ИИ остается фрагментированной, а правительства часто не успевают за развитием технологий. Предлагаемая рамка должна включать общие меры безопасности, согласованные подходы к тестированию, четкие предохранительные меры и стандарты, базовые требования к прозрачности, а также независимую оценку и надзор за передовыми моделями ИИ.

На саммите, который совместно организовали ООН и Барбадос, генсек также подчеркнул, что власть все больше переходит от государств и руководящих институтов к небольшому числу компаний и лиц. По его мнению, международные институты, созданные после Второй мировой войны, сейчас недостаточно приспособлены к такому перераспределению влияния.

Гутерриш отметил, что 111 стран, участвовавших в первом Глобальном диалоге по управлению ИИ в июле, ранее не участвовали в обсуждениях этой темы.

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Оружие и неравенство

Генсек ООН предупредил, что возможности применения ИИ в военных целях сосредоточены в двух странах и у ограниченного числа компаний. Он повторил призыв запретить автономное оружие, которое могло бы самостоятельно определять, кого и где убивать.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что малые государства часто не могут влиять на правила, которые их касаются. Отвечая на гипотетический вопрос о взломе банка на Барбадосе агентом ИИ, она поддержала ответственность лаборатории передовых моделей за такие действия. Моттли также согласилась, что правительство должно иметь возможность экстренно прекращать доступ к моделям.

Тестирование на местных языках

Гутерриш предложил создать Глобальный фонд развития потенциала в сфере ИИ, чтобы страны могли проверять безопасность таких систем в местных условиях. Независимая международная научная группа по ИИ, поддерживаемая ООН, в новом тематическом документе подчеркнула важность тестирования моделей на собственных языках. Член группы Вукоси Маривате отметил, что модели ИИ хуже работают и могут быть менее безопасными для многих языков, в частности африканских и карибских креольских.

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