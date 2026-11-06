В Вашингтоне представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш полностью привержен защите БАПОР и его крайне важной работы. Генсек также вновь призвал обеспечить полное финансирование деятельности агентства, сообщает Anadolu Agency.

Дефицит в 80 млн долларов

Накануне БАПОР предупредило о беспрецедентном финансовом давлении, сокращении международных взносов и все более жестких условиях работы, которые угрожают предоставлению основных услуг.

По данным агентства, в настоящее время оно имеет дефицит денежных потоков в размере 80 млн долларов. Накопленные обязательства и регулярные финансовые расходы также создают долгосрочные вызовы для его финансовой устойчивости.

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Услуги для беженцев

БАПОР продолжает предоставлять палестинским беженцам образовательные, медицинские, гуманитарные и другие необходимые услуги в пяти районах своей деятельности: в Газе, на оккупированном Западном берегу, в Иордании, Ливане и Сирии.

Anadolu Agency отмечает, что в последние годы Израиль создавал юридические, административные и практические препятствия для продолжения работы БАПОР на оккупированных палестинских территориях.

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