Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, призвал государства быстрее внедрять меры по защите людей от климатических угроз, сокращать отходы и развивать чистую энергетику. Как сообщает Anadolu Agency, он подчеркнул, что климатический кризис ускоряется, а зависимость от ископаемого топлива и рост температуры уносят жизни и создают давление на экономики.

Системы раннего предупреждения

Гутерриш повторил цель ООН обеспечить к концу 2027 года каждого человека на Земле системой раннего предупреждения. По его словам, с 2022 года доноры мобилизовали 2 млрд долларов для помощи примерно 160 странам, однако около трети государств по-прежнему не имеют такой защиты.

Наибольшие пробелы, по словам генсека ООН, наблюдаются в развивающихся странах, государствах, затронутых конфликтами, и малых островных государствах. Он отметил, что в отдельных европейских государствах работает больше метеостанций, соответствующих глобальным стандартам, чем на всем Африканском континенте. Комплексные системы раннего предупреждения, добавил Гутерриш, могут почти в шесть раз снизить смертность вследствие бедствий.

Метан и отходы

На круглом столе по вопросам циркулярной экономики генсек ООН призвал страны к 2030 году вдвое сократить пищевые отходы. Он сообщил, что человечество ежегодно производит более 2 млрд тонн бытового мусора и ежедневно выбрасывает продукты, эквивалентные 1 млрд порций еды.

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Гутерриш также обратил внимание на роль метана в глобальном потеплении: по его словам, этот газ вызывает почти треть нынешнего потепления. При этом ответ поступил лишь примерно на каждое восьмое из более чем 5 тыс. уведомлений об утечках, выпущенных Программой ООН по окружающей среде с 2023 года. Он поручил ЮНЕП сформировать основанный на научных данных глобальный ориентир почти нулевого уровня выбросов метана для нефтегазового сектора.

Электросети и чистая энергия

На диалоге об электрификации Гутерриш поддержал Глобальное обязательство «35 на 35», предусматривающее повышение доли электроэнергии в энергопотреблении до 35% к 2035 году. Он заявил, что около 3 тыс. гигаватт проектов возобновляемой энергетики и накопления энергии задерживаются из-за ожидания подключения к сетям.

По словам генсека ООН, очередь на присоединение таких проектов за год выросла на 60%. Развивающиеся экономики за пределами Китая получают около одного из каждых пяти долларов инвестиций в чистую энергетику и одновременно сталкиваются со стоимостью заимствований в два-три раза выше, чем в развитых странах.

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