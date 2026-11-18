Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на конференции ООН по изменению климата COP31 в Анталье, Турция, что усилия по расширению электрификации будут зависеть от ископаемого топлива. Как сообщает Channel NewsAsia, он выступил 18 ноября в пленарном зале конференции.

Позиция ОПЕК

Аль-Гайс сказал, что электрификация является важной частью энергетического будущего, однако не представляет собой универсальное решение экологических проблем. По его словам, расширение электросетей требует большего количества продуктов нефтепереработки и тяжелой техники, работающей на дизельном топливе.

Глава Организации стран — экспортеров нефти также назвал среди рисков более активной электрификации кибератаки на энергетические системы и возможные проблемы с поставками критически важных минералов. Он заявил, что для энергетической безопасности, достижения целей устойчивого развития и учета национальных обстоятельств понадобятся все виды энергии.

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Предложение Турции

Турция, принимающая страна конференции, предложила увеличить долю электроэнергии в мировом конечном спросе на энергию примерно с 20% до 35% к 2035 году. В то же время добровольное обязательство не уточняет, что дополнительная электроэнергия должна быть безуглеродной. Критики считают, что это существенно ослабляет его влияние на борьбу с изменением климата.

По состоянию на 18 ноября 75 из почти 200 стран, участвующих в переговорах в Анталье, поддержали это добровольное обязательство. Переговоры должны были завершиться в пятницу, хотя предыдущие климатические конференции ООН нередко длились дольше из-за отсутствия окончательной договоренности.

Предыдущие споры

ОПЕК и ее союзники в формате ОПЕК+ ранее поддерживали продолжение использования ископаемого топлива на климатических переговорах ООН. Во время COP28 в Дубае организация призвала членов ОПЕК+ отклонить предложения, направленные именно на ограничение использования ископаемого топлива, а не выбросов. Тогда участники конференции согласовали формулировку о переходе от ископаемого топлива, но не обязались полностью отказаться от него.

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