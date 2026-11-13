Генеральный секретарь профсоюза UIL Пьерпаоло Бомбардьери заявил, что правительство Италии объявило об отзыве из законопроекта о бюджете мер, связанных с сокращениями в сфере образования. Заявление было сделано после переговоров правительства с профсоюзами, сообщает ANSA English.

Переговоры по бюджету

Встреча, посвященная законопроекту о бюджете, состоялась в пятницу, 13 ноября 2026 года, в офисе премьер-министра Джорджии Мелони в палаццо Киджи в Риме. В ней участвовали представители правительства и профсоюзных организаций.

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Заявление главы UIL

Бомбардьери выступил после переговоров и назвал объявление правительства хорошей новостью. По его словам, речь идет об отзыве мер, касающихся сокращений в сфере образования.

Глава UIL отметил, что правительство сообщило о намерении исключить эти положения из законопроекта о бюджете. Других деталей о запланированных изменениях в сообщении ANSA не приводится.

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