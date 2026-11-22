Гервин Прайс победил Гиана ван Веена со счетом 16:11 в финале турнира Grand Slam of Darts в Вулвергемптоне и завоевал четвертый титул на этих соревнованиях. Для Прайса это первая победа на крупном турнире с 2022 года.

Четвертый титул

Прайс также выигрывал Grand Slam of Darts в 2018, 2019 и 2021 годах, сохранив безупречный результат в финалах этого турнира. Финал в Вулвергемптоне стал для него четвертым решающим матчем крупного турнира в 2026 году. Ранее он выходил в финалы World Grand Prix, World Matchplay и World Series Finals, но не побеждал на этих турнирах.

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Позиции в рейтинге

После победы Прайс поднялся на третье место мирового рейтинга, опередив Люка Хамфриса. Гиан ван Веен занимает вторую позицию. Как сообщает Sky Sports, в течение последних четырех лет победитель Grand Slam of Darts впоследствии также выигрывал чемпионат мира по дартсу.

Следующий чемпионат мира по дартсу запланирован в лондонском Alexandra Palace с 11 декабря по 3 января.

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