В международном клиническом исследовании III фазы пероральный препарат гиредестрант снизил на 30% относительный риск инвазивного рецидива рака молочной железы или смерти у пациентов с ранними стадиями гормон-рецептор-положительного и HER2-негативного рака. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine.

Данные исследования

В испытании lidERA приняли участие 4170 пациентов с раком молочной железы I–III стадий, имевших промежуточный или высокий риск рецидива. Все участники перенесли операцию, а часть из них также проходила химиотерапию.

Гиредестрант один раз в сутки получали 2084 участника. Еще 2086 пациентам назначили стандартную гормональную терапию — тамоксифен или ингибиторы ароматазы. В обеих группах лечение планировалось проводить в течение пяти лет. Медианная продолжительность наблюдения составила около 32 месяцев.

Исследователи также зафиксировали на 31% более низкий относительный риск распространения рака в отдаленные органы, в частности в кости, печень или легкие, среди тех, кто принимал гиредестрант.

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Как действует препарат

Гиредестрант относится к классу селективных деградеров рецепторов эстрогена. Он препятствует присоединению эстрогена к рецепторам на раковых клетках и вызывает разрушение этих рецепторов. По данным авторов, такой механизм может нарушать сигналы, стимулирующие рост опухолей, и помогать преодолевать резистентность к существующим гормональным препаратам.

Около 70% случаев рака молочной железы являются гормон-рецептор-положительными: такие опухоли используют гормоны, в частности эстроген, для роста. После операции пациентам обычно назначают гормональную терапию на несколько лет, чтобы уменьшить вероятность возвращения болезни.

Переносимость лечения

Побочные эффекты в обеих группах в целом были схожими; чаще всего сообщалось о боли в суставах. В то же время меньше пациентов в группе гиредестранта прекратили лечение из-за нежелательных реакций, чем среди тех, кто получал стандартную терапию.

Испытание финансировала компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. Исследователи планируют продолжить наблюдение, чтобы выяснить, сохраняется ли преимущество препарата со временем и влияет ли он на общую выживаемость.

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