Швейцарская горнолыжница Камий Раст победила в женском слаломе Кубка мира в Киллингтоне, штат Вермонт, США. Она опередила представительницу Албании Лару Кольтури, а американка Микаэла Шиффрин заняла третье место. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Победа Раст во второй попытке

По итогам двух попыток Раст показала время 1 минута 40,93 секунды на трассе Superstar. Шиффрин стала третьей с результатом 1:41,52, уступив победительнице 0,59 секунды.

В первой попытке Шиффрин, стартовавшая под первым номером, лидировала с временем 50,50 секунды. Позади неё тогда располагались австрийка Катарина Труппе и Раст. Однако швейцарка быстрее прошла вторую попытку и одержала свою первую победу в сезоне Кубка мира.

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Рекорд Шиффрин

Третье место позволило 31-летней Шиффрин довести количество подиумов Кубка мира в слаломе до 100. Она стала первой горнолыжницей, достигшей этой отметки в одной дисциплине Кубка мира.

Шиффрин также продолжила успешную серию выступлений в Киллингтоне, где ранее выиграла шесть слаломов Кубка мира. Раст после финиша отметила, что в начале сезона ей не хватало стабильности, однако на этот раз она смогла качественно провести обе попытки.

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