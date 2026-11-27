Гитарист группы The Killers Дэйв Кьюнинг сообщил, что за две недели до своего поста перенес обширный инсульт. По его словам, врачи оценивали его шансы на выживание в 40%. После операции музыкант заявил, что чувствует себя хорошо, может говорить, пользоваться руками и ногами, а также играть на гитаре.

50-летний Кьюнинг написал об этом в Instagram 26 ноября, сообщает NME. По словам музыканта, его жена быстро отреагировала, после чего его сразу доставили в больницу.

Тромб в мозге и операция

Кьюнинг рассказал, что тромб в мозге перекрыл кровоснабжение всей правой части его мозга. До прибытия в больницу он ослеп на один глаз и утратил функции левой стороны тела, однако не осознавал, что переносит инсульт.

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Музыкант подчеркнул, что первый час после инсульта критически важен для госпитализации. После операции он прежде всего проверил, может ли играть на гитаре, и заявил, что играет так же хорошо, как и раньше.

Пауза в гастролях

В 2017 году Кьюнинг взял паузу в гастрольной деятельности с The Killers, объяснив это изнурительным концертным графиком группы. Он вернулся к студийной работе над альбомом Pressure Machine, который вышел в 2021 году, а позднее время от времени выступал на сцене вместе с коллегами.

Гитарист также выпустил два сольных альбома: Prismism в 2019 году и A Mild Case Of Everything в 2021 году.

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