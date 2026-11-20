«Хьюстон Тексанс» обыграл «Индианаполис Колтс» со счетом 26:3 в матче NFL в Хьюстоне, США. Квотербек хозяев Си Джей Страуд отдал три тачдаун-паса, а команда одержала первую домашнюю победу в сезоне. Об этом сообщает The Japan Times.

Три тачдауна Страуда

Страуд реализовал 21 из 27 передач, набрал 194 пасовых ярда и провел пятый подряд матч как минимум с двумя тачдаун-пасами. Он отдал 42-ярдовый тачдаун-пас Нико Коллинзу, а также ассистировал Кейшону Бутте и немецкому тайт-энду Марлину Кляйну.

«Колтс» открыли счет филд-голом в первой атаке, но больше очков не набрали. Во второй четверти «Тексанс» воспользовались перехватом паса Дэниела Джонса: семиминутная атака завершилась 24-ярдовым тачдауном Бутте. После этого хозяева добавили филд-гол и сейфти — Уилл Андерсон-младший оформил сэк против Джонса в зачетной зоне «Индианаполиса».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шансы на плей-офф

После победы баланс «Хьюстон Тексанс» составляет 4-6. Команда занимает второе место в дивизионе AFC South, уступая «Джексонвилл Джагуарс» с показателем 7-2, и рассчитывает как минимум на уайлд-кард в плей-офф.

Для «Индианаполис Колтс» это был первый матч без единого тачдауна с 2024 года. Джонс набрал 144 пасовых ярда, сделал один перехват и дважды оказался под сэком, а раннинбек Джонатан Тейлор набрал 21 ярд в 11 попытках выноса.

Читай нас в