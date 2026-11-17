В США глава Администрации малого бизнеса (SBA) Келли Леффлер защитила ограничения на займы, гарантированные агентством, для компаний, среди владельцев которых есть держатели грин-карт. На форуме Fortune 500 Innovation Forum в Детройте она заявила, что утверждения об ограничениях для иммигрантов являются «совершенно ложными», сообщает Fortune.

Требования к владельцам бизнеса

Правило вступило в силу 1 марта. С тех пор для получения займа с гарантией SBA компания должна полностью принадлежать гражданам или националам США. Законные постоянные жители страны, известные как владельцы грин-карт, которые ранее имели право на такие займы, больше не могут на них претендовать.

По данным SBA, в 2025 финансовом году агентство одобрило 3358 займов предприятиям, частично принадлежавшим законным постоянным жителям США. Это составило около 4% из 85 тысяч одобренных займов. Леффлер объяснила эту политику тем, что иностранные граждане не должны получать заём SBA раньше гражданина США.

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Ветераны и альтернативное финансирование

Редакционный директор Fortune Brainstorm Эндрю Нуска отметил, что владельцы грин-карт могут законно работать, платить налоги и, при соблюдении других требований, служить в американских вооружённых силах. Он задал вопрос, почему человек, которого могут направить на поле боя от имени США, не может претендовать на заём.

Леффлер ответила, что агентство ещё не сталкивалось со случаем отказа ветерану по этой причине. Она отдельно не объяснила, почему владельцы грин-карт, служащие в армии, не могут участвовать в программе, но упомянула об освобождении от первоначального взноса для предпринимателей-ветеранов, соответствующих критериям.

По её словам, SBA располагает ограниченным финансированием и составляет лишь небольшую часть рынка кредитования малого бизнеса. Она отметила, что предприятия, не подпадающие под гарантии агентства, могут обращаться в банки, кредитные союзы, венчурные фонды и к частным кредиторам. SBA обычно не выдаёт займы напрямую, а гарантирует кредиты частных учреждений, что может облегчать бизнесу доступ к финансированию.

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