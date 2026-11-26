В Брюсселе, Бельгия, испанца Пабло Эрнандеса де Коса, который сейчас возглавляет Банк международных расчетов, называют вероятным преемником Кристин Лагард на посту президента Европейского центрального банка. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Financial Times и испанскую газету El País.

Кандидатура испанского экономиста

Оба издания ссылаются на европейские дипломатические круги. По их данным, де Кос может стать преемником Лагард, которая досрочно покинет пост главы ЕЦБ в начале февраля.

Пабло Эрнандес де Кос ранее был президентом Банка Испании. Сейчас он руководит Банком международных расчетов.

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Позиция Нидерландов

Financial Times со ссылкой на осведомленные источники пишет, что правительство Нидерландов сигнализировало о поддержке испанского экономиста во время встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. По оценке издания, это может означать отказ Нидерландов от поддержки собственного кандидата Клааса Нота.

Reuters со ссылкой на дипломата ЕС также сообщал, что Нидерланды поддержат консенсусного кандидата на пост президента ЕЦБ.

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