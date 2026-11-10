В Париже, Франция, глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что не видит признаков доброй воли со стороны России — государства-агрессора — в отношении переговоров о прекращении войны против Украины. Как сообщает The Japan Times, она высказалась в интервью на полях министерской встречи G7.

Заявление Каллас

По словам Каллас, Москва уже присоединялась к многочисленным соглашениям, которые являются основой европейской безопасности, однако не соблюдала их. Она также сказала, что не видит готовности российской стороны к переговорам о завершении войны.

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«До сих пор они лишь делали вид, что ведут переговоры, поскольку мы не видели никакой доброй воли с российской стороны», — сказала Каллас.

Запланированные обсуждения в Абу-Даби

Заявление прозвучало накануне трехсторонних обсуждений с участием Украины, России и США, запланированных на вторник в Абу-Даби. В столицу Объединенных Арабских Эмиратов также должны были прибыть представители Франции, Великобритании, Германии, НАТО и Европейской комиссии.

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