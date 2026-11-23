Как сообщает CNBC, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что Федеральной резервной системе еще необходимо работать над возвращением инфляции к целевому уровню в 2%. По оценке издания, его слова указывают на то, что для этого процентные ставки могут оставаться более высокими в течение некоторого времени.

Уильямс выступил в Колледже Маунт-Сент-Винсент в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что возвращение инфляции к 2% необходимо, а данные, полученные после октябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, свидетельствуют об устойчивости американской экономики и о том, что инфляция по-прежнему остается слишком высокой.

Прогноз по инфляции

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка выразил уверенность, что инфляция приблизится к цели ФРС в 2% в 2027 году, а достигнет этого уровня в следующем году. Он также отметил, что искусственный интеллект оказывает давление на цены, однако свидетельств того, что именно он станет источником устойчивой инфляции, немного.

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Среди факторов нынешнего ценового давления Уильямс назвал конфликт в Иране, спрос на товары, связанные с развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта, а также пошлины. В то же время, по его оценке, влияние пошлин как источника давления на цены в значительной степени ослабло.

Ожидания перед заседанием ФРС

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке запланировано на 8–9 декабря. Рынки полностью закладывали в цены повышение ставки на четверть процентного пункта с текущего диапазона 3,75–4%.

Уильямс прямо не комментировал ожидания относительно декабрьского решения. Он напомнил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики будет определяться с учетом новой экономической информации. По его словам, денежно-кредитная политика не может устранить перебои с поставками или восстановить работу инфраструктуры, однако должна не допустить превращения таких шоков в устойчивую инфляцию.

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