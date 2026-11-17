В Париже глава Французской футбольной федерации Филипп Диалло объявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИФА. Его кандидатуру выдвинул исполнительный комитет УЕФА, а исполнительный комитет французской федерации единогласно ее одобрил. Как сообщает Channel NewsAsia, Диалло заявил о поддержке со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

Контакты с кандидатом из Японии

63-летний Диалло намерен обратиться к почетному президенту Японской футбольной ассоциации Кодзо Ташиме, который также выдвинул свою кандидатуру. Французский функционер заявил, что оппоненты действующего президента ФИФА Джанни Инфантино не смогут победить, если будут действовать по отдельности.

«Если мы хотим победить, то, на мой взгляд, должны объединить наши силы», — сказал Диалло на пресс-конференции. Он отметил, что контакты с Ташимой уже установлены, однако не уточнил, каким может быть формат возможного сотрудничества и снимет ли кто-либо из претендентов свою кандидатуру.

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Претензии к руководству ФИФА

Диалло заявил, что решения, которые ФИФА принимала в течение последних месяцев или года, подорвали доверие к организации и ее президенту. Среди них он назвал вручение Премии мира ФИФА президенту США Дональду Трампу, распределение доходов чемпионата мира в США, отмену отстранения американского нападающего Фоларина Балогуна, продолжительность перерыва в финале чемпионата мира и идею привлечь частных инвесторов в новую коммерческую компанию.

Инфантино претендует на четвертый срок. По данным Reuters, он пользуется поддержкой Африканской конфедерации футбола и южноамериканской КОНМЕБОЛ. УЕФА имеет 55 из 211 голосов в ФИФА, при этом Диалло не заручился поддержкой всех европейских футбольных федераций.

Кандидаты могут подать документы до полуночи по швейцарскому времени в среду, после чего до 18 февраля должны пройти проверки на соответствие требованиям и добросовестность. Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта в Рабате.

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