Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло согласился баллотироваться на пост президента FIFA на выборах, которые должны состояться 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко. Его поддержали национальные ассоциации, представленные в исполнительном комитете UEFA и Совете FIFA, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление европейской футбольной конфедерации.

Поддержка UEFA

Решение выдвинуть Диалло кандидатом было принято на встрече под председательством президента UEFA Александера Чеферина. Участники единогласно пообещали поддержать французского функционера. В то же время кандидатура Диалло еще должна быть формально утверждена исполнительным комитетом Французской федерации футбола на заседании во вторник.

Для участия в выборах претенденту необходима поддержка как минимум пяти национальных футбольных ассоциаций. Диалло возглавляет Французскую федерацию футбола с 2023 года. Тогда его сначала назначили исполняющим обязанности президента после отставки Ноэля Ле Гре, а через пять месяцев избрали на эту должность. В декабре 2024 года он был переизбран на четырехлетний срок.

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Выборы президента FIFA

Действующий президент FIFA Джанни Инфантино стремится получить четвертый срок на посту. По данным UEFA, национальные ассоциации выразили обеспокоенность направлением развития FIFA и призвали к восстановлению единства и доверия в мировом футбольном сообществе. Они также заявили о необходимости организации, которая будет уделять первоочередное внимание развитию футбола во всех регионах, соблюдать высокие стандарты управления и сотрудничать с ассоциациями, конфедерациями и другими участниками футбола.

В сентябре Французская федерация футбола отозвала поддержку переизбрания Инфантино. Тогда Диалло заявил, что доверие к президенту FIFA было подорвано. Среди других претендентов на пост президента FIFA, ранее заявлявших о намерении баллотироваться, — почетный президент Футбольной ассоциации Японии Кодзо Тасима и бывший защитник «Тоттенхэма» Рамон Вега.

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