В лагере беженцев Кутупалонг в Укхии на юго-востоке Бангладеш председатель Генеральной Ассамблеи ООН и министр иностранных дел страны Халилур Рахман призвал обеспечить выполнение решения Международного суда ООН по делу о геноциде рохинджа в Мьянме. По данным Anadolu Agency, накануне суд в Гааге постановил, что Мьянма совершила геноцид во время военных операций в штате Ракхайн в 2017 году. Рахман заявил, что выполнение решения должно быть обеспечено.

Тысячи представителей народа рохинджа собрались на футбольном поле в лагере Кутупалонг, требуя справедливости, гражданства и безопасного возвращения в Мьянму. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более 20 тысяч человек.

Требования к Мьянме

Рахман назвал первым приоритетом привлечение к ответственности виновных в преступлениях. Он призвал Мьянму расследовать дела, преследовать и наказывать лиц, обоснованно подозреваемых в преступлениях, запрещенных Конвенцией о предупреждении геноцида. Он также призвал устранить недостатки национального законодательства и ввести меры, которые предотвратят повторение таких преступлений.

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Вторым приоритетом Рахман назвал безопасную, добровольную и достойную репатриацию рохинджа, перемещенных внутри Мьянмы и за ее пределами. По его словам, возвращение должно предусматривать воссоединение семей, восстановление жилья, земель и имущества, а также гарантии гражданства, свободы передвижения, защиты от дискриминации и участия общины в принятии решений о ее будущем.

Компенсации и помощь Бангладеш

Рахман также призвал Мьянму предоставить индивидуальные и коллективные компенсации жертвам, если их потери невозможно компенсировать возвращением имущества. Среди других приоритетов он назвал правовые и институциональные реформы, обучение сил безопасности и действенный гражданский контроль. По его словам, Мьянма должна в течение двух лет представить отчет о восстановительных мерах и предложенных механизмах компенсации.

Бангладеш принимает более миллиона беженцев-рохинджа, большинство из которых покинули штат Ракхайн после военной кампании Мьянмы в августе 2017 года. Рахман заявил, что страна не может самостоятельно нести это бремя, и призвал международных партнеров увеличить гуманитарное финансирование для обеспечения беженцев продовольствием, образованием, медицинской помощью, жильем и защитой.

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