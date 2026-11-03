Глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер призвал стороны конфликта в Йемене открыть дороги в город Таиз, где иссякают запасы, а больницам не хватает топлива и медикаментов. С августа почти 300 тысяч человек в стране были перемещены, сообщает Anadolu Agency.

Дефицит воды и медикаментов

По словам Флетчера, дороги в осажденный Таиз закрыты, а запасы в городе, где проживает около миллиона человек, сокращаются. Производство воды там уменьшилось вдвое, цены на продукты выросли как минимум на 50%, а больницам не хватает топлива и медикаментов.

Представитель ООН сообщил, что обсудил кризис с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аль-Зуба. Гуманитарные партнеры оказали помощь почти 260 тысячам перемещенных лиц, однако потребности опережают возможности реагирования, отметил он.

«Наши требования ясны. Откройте дороги и дайте им проехать. Гражданские не могут быть заложниками боевых действий», — заявил Флетчер.

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Удерживаемые сотрудники ООН

Флетчер также выразил возмущение из-за смерти сотрудника Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Йемене Мохаммада эль-Шами, который находился под стражей у хуситов. По его словам, до сих пор удерживаются 70 сотрудников ООН и десятки других гуманитарных работников.

Эль-Шами был вторым сотрудником ООН, умершим во время содержания у хуситов. Ранее, 11 февраля 2025 года, умер Ахмед Баалави — сотрудник Всемирной продовольственной программы, которого местные власти на севере Йемена удерживали с 23 января того года.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда силы хуситов захватили столицу Сану. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военное вмешательство в поддержку международно признанного правительства страны.

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