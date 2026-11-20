Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон защитил запланированное слияние компании оптических компонентов с производителем чипов Marvell Technology, признав недовольство акционеров после падения котировок обеих компаний. Как сообщает CNBC, он заявил, что компаниям еще предстоит убедить инвесторов в преимуществах сделки.

Падение котировок

Акции Marvell и Lumentum с закрытия торгов 28 октября подешевели на 45% и 42% соответственно. В тот день Bloomberg сообщил, что Marvell приближается к крупной сделке по приобретению Lumentum. Официально о запланированном слиянии объявили 2 ноября.

На момент объявления сделка с расчетом акциями предполагала стоимость предприятия Lumentum в $115 млрд. Ее завершение ожидается в первой половине 2028 года. По данным CNBC, после появления информации о сделке инвесторы ставили под сомнение целесообразность объединения, а давление на акции компаний усилилось.

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Ставка на оптические соединения

Запланированное объединение должно сочетать технологии Marvell в сфере полупроводников и сетевого оборудования с оптическими компонентами Lumentum. Херлстон считает, что важным фактором роста для объединенной компании станет переход дата-центров для искусственного интеллекта от медных соединений к волоконно-оптическим, которые обеспечивают более быструю передачу данных.

Глава Lumentum назвал возможными факторами восстановления доверия инвесторов квартальный отчет Marvell, запланированный на 1 декабря, а также подачу документа S-4 в рамках процесса слияния. Он также заявил, что Lumentum не видит замедления спроса: в день объявления сделки компания отчиталась о квартальных результатах лучше ожиданий, а ее выручка более чем удвоилась по сравнению с показателем годичной давности.

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