В США министр финансов Скотт Бессент заявил, что Nvidia следует искать нового генерального директора за пределами компании после внезапной отставки Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Призыв к изменениям в руководстве

В эфире Fox News Бессент сказал, что совету директоров Nvidia при поиске нового руководителя следует обратиться к внешним кандидатам. По его словам, события внутри компании свидетельствуют о необходимости «радикальных изменений».

Reuters сообщило, что Хуанг покинул должность в четверг после появления информации о внебрачных отношениях. В частности, агентство упомянуло об отношениях с женщиной, которую Reuters назвало подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

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Вопросы об экспортных ограничениях

Бессент также заявил, что совет директоров Nvidia и внешние юристы компании должны в течение десяти дней ответить на вопросы о корпоративной культуре соблюдения экспортных ограничений.

Financial Times в пятницу сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору британского производителя чипов Arm Holdings Рене Хаасу по поводу возможного назначения на замену Хуангу.

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