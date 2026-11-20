Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Шэньчжэне, Китай, договорились, что люди должны всегда участвовать в военных решениях с применением искусственного интеллекта. Об этом после возвращения Трампа из поездки в Азию заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Cyprus Mail.

Участие человека в решениях

По словам Бессента, эта договоренность стала одним из главных результатов встречи американского и китайского лидеров. Он отметил, что технология, которую администрация Трампа называет «суперинтеллектом», не должна самостоятельно принимать решения относительно масштабных военных действий.

Министр подчеркнул, что соперничество США и Китая за первенство в сфере ИИ не должно влиять на договоренность о мерах предосторожности при военном использовании технологии. По его словам, обе стороны согласились, что ни одну крупную военную операцию нельзя начинать без участия человека.

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Ограничения на поставки чипов

Бессент также заявил, что чип Nvidia H200 остается самым современным чипом для ИИ, который Китай может покупать по лицензиям США. Он сказал, что китайские покупатели сделали немного заказов на H200, поскольку пытаются развивать собственные чиповые технологии и, по его мнению, отстают от США на много лет.

Министр добавил, что американские лаборатории ИИ должны сохранять технологическое преимущество, назвав это лучшей защитой от опасных китайских моделей, которые, по его утверждению, применяются в кибератаках. Он также сообщил, что Министерство торговли США на этой неделе ужесточило ограничения на доступ Китая к передовым чипам ИИ, в том числе через зарубежные дата-центры, где китайские структуры могут арендовать вычислительные мощности.

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